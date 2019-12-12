АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в ноябре

ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в ноябре

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ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в ноябре

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране остается Ford Focus. Так, в ноябре 2019 года россияне приобрели 11 тыс. подержанных «Фокусов» – на 9% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Между тем, как отмечают эксперты агентства, вплотную к лидеру на вторичном рынке подбираются корейские модели – Hyundai Solaris и KIA Rio, результаты которых в последний месяц осени составили 10 тыс. и 9 тыс. единиц соответственно. При этом, в отличие от Ford Focus, у «корейцев» зафиксирован рыночный рост, и даже двузначный (+14% и +12%).

Следом за корейскими бестселлерами располагаются две модели японского бренда Toyota – Corolla (8,7 тыс. шт.; -5%) и Camry (7,1 тыс. шт.; +2%). Кроме них, в ТОП-10 подержанных иномарок на российском рынке по итогам ноября нынешнего года попали: Renault Logan (7,1 тыс. шт.; 0%), Chevrolet Niva (6,8 тыс. шт.; +2%), Volkswagen Polo (5,6 тыс. шт.; +12%), Opel Astra (5 тыс. шт.; -7%) и Skoda Octavia (4,7 тыс. шт.; +3%).

О том, сколько могут стоить автомобили с пробегом, можно узнать в справочнике цен «AUTOSTAT PRICE BOOK», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

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