В Японии появился сервис по краткосрочному обмену автомобилями

В Японии запустили сервис Caroset, который позволяет пользователям меняться машинами. Суть проста: автовладельцы связываются друг с другом через одноименное мобильное предложения и договариваются о сроке обмена, пишет портал Motor.ru.

Если обе стороны готовы предоставить свои автомобили, то ни за что платить не нужно. Однако в случае, если свою машину готов отдать только один из водителей, то это уже не обмен, а аренда. Так что второму придется платить, причем немало – около пяти тысяч иен за каждый день пользования автомобилем. В пересчете на рубли это составляет примерно три тысячи.

Преимущество Caroset заключается в том, что можно подобрать автомобиль под определенные нужды. Например, если один японец ездит на спорткаре, но ему неожиданно понадобилось отправиться к родственникам в глухую деревню, он может договориться об обмене своей машины на внедорожник.

Первое время новый сервис будет полностью бесплатный (за исключением аренды), но приложение для обмена пока доступно только для владельцев устройств от Apple. Создатели Caroset вскоре обещают запустить и Android-версию, после чего услуга будет предлагаться по подписке: ежемесячно с пользователей будут списывать 780 иен (примерно 500 рублей).

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