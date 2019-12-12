АВТОСТАТ | Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке

Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке

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Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном федеральном округе по итогам ноября 2019 года составил 1,7 тыс. единиц, что на 17% ниже результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, в последний месяц осени на местном рынке сменился лидер - впервые им стал седан Volkswagen Polo, показатель которого в ноябре достиг 117 реализованных экземпляров.

На второе место в модельном рейтинге опустился лидер октября - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На этот раз он разошелся тиражом в 99 штук. Замкнул первую тройку кроссовер Toyota RAV4 с результатом 81 автомобиль. В ТОП-5 рынка новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке в ноябре попали еще УАЗ «Патриот» (73 шт.) и Toyota Land Cruiser (61 шт.). 

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке - с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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