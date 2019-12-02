Land Rover выпустит бюджетный внедорожник и роскошный Defender

Компания Land Rover пополнит свою линейку маленьким и относительно доступным внедорожником, а также роскошной версией модели Defender нового поколения.

По данным источников издания Autocar, проект «младшего» внедорожника известен под внутренним названием L860, однако серийный автомобиль могут начать выпускать под именем Land Rover 80. По предварительным данным, модель построят на шасси Omega-Arc индийской компании Tata, владеющей альянсом JLR. Эта платформа является глубоко модернизированной версией архитектуры D8 нынешних Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, пишет портал Autonews.ru.

Внешность и салон новинки выполнят в стиле нового Defender, однако интерьер сделают более простым ради снижения стоимости. В линейку двигателей войдет 1,5-литровый трехцилиндровый турбоагрегат, а также 2,0-литровые «четверки». Как ожидается, цена маленького внедорожника составит около 25 тыс. фунтов стерлингов (примерно 2,1 млн рублей).

Что касается роскошного Defender, то им может стать автомобиль с полностью электрической силовой установкой и уникальными стилистическими решениями. При этом такая машина сохранит свои внедорожные характеристики.

Ранее сообщалось, что Land Rover планирует выпустить «заряженную» модификацию внедорожника Defender нового поколения, которую могут оснастить двигателем BMW мощностью более 500 л.с. Стандартный Land Rover Defender нового поколения, напомним, дебютировал в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Преемник знаменитой модели, продержавшейся на конвейере около 70 лет, остался без рамной конструкции и механической коробки передач.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Land Rover, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».