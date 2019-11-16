Honda привезет в Россию рестайлинговый CR-V

Компания Honda привезет в Россию рестайлинговый кроссовер CR-V, который появится у дилеров предположительно во второй половине 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Honda. Ранее компания продлила Сертификат Одобрения Типа Транспортного Средства на кроссовер Honda Pilot. Таким образом, сокращений текущего модельного ряда в 2020 году не предвидится.

Напомним, в настоящее время на российском рынке представлено две модели Honda – кроссоверы Pilot (от 3 млн 214 тыс. 900 руб.) и CR-V (от 2 млн 134 тыс. 900 руб.). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Honda реализовали 1629 автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».