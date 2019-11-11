АВТОСТАТ | FAW готовит для России две новинки

FAW готовит для России две новинки

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FAW готовит для России две новинки

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания FAW в 2020 году планирует вывести на российский рынок седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе FAW, добавив, что комплектации и цены для России будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится ориентировочно во 2 - 3 квартале будущего года.

По неофициальным данным, речь идет о седане Besturn B30 и кроссовере D60. Вместе с тем ни одна из моделей FAW в 2020 не покинет российский рынок, сообщили в компании «ФАВ-Восточная Европа».

С расширением модельного ряда FAW планирует развивать дилерскую сеть. На сегодняшний день она состоит из 47 партнеров. В 2020 году их количество, по прогнозам компании, увеличится до 67.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей - на 50% больше, чем годом ранее. Такой рост в компании связывают с выходом на рынок нового компактного кроссовера Besturn Х40, который поступил в продажу в июне этого года.

Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. За 11 месяцев нынешнего года продажи FAW в нашей стране составили 1296 машин (-1%). Всего по итогам 2019 года FAW планирует реализовать на российском рынке около 1,5 тыс. автомобилей, превысив показатели прошлого года (1417 машин).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили faw

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