Европейский завод Tesla будет выпускать до полумиллиона машин в год

Первый европейский завод компании Tesla, который построят в Германии, сможет ежегодно производить до 500 тыс. электромобилей. Гигафабрика 4 расположится неподалеку от Берлина рядом со строящимся аэропортом Берлин-Бранденбург. Предприятие займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям. Новая фабрика позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент на территории для новой Гигафабрики расположен лесной массив, который подвергнут вырубке. При этом в «Тесле» пообещали посадить в окрестностях в три раза больше деревьев, чем будет уничтожено при строительстве. Строительные работы начнутся в 2020 году, а первые производственные линии начнут действовать уже спустя один или полтора года. На предприятии наладят выпуск компактного электрокара Model 3, а также соплатформенного кроссовера Model Y.

На данный момент компания Tesla также строит завод в Китае. Гигафабрика 3 будет возведена на территории площадью около 95 га, расположенной неподалеку от Шанхая. Между тем, власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае. Как сообщает агентство «ТАСС», Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации. Субсидии будут предоставлены шанхайскому заводу Tesla. На этом предприятии американская компания планирует производить 1 тыс. автомобилей в неделю. Выпуск первой партии Tesla Model 3 с данного завода запланирован на 25 января 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле – июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. «Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов», – заявили в Tesla Motors. По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц.

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