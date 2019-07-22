Новый Toyota RAV4 успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры Toyota в ноябре реализовали 8806 автомобилей, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам 11 месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 91087 машин (-5%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в ноябре стал бизнес-седан Camry, который нашел 2868 покупателей (-17%). На втором месте по объему реализации идет кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 17% и составили 2672 экземпляра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 30 октября российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Toyota (и не только), официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».