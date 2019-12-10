Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году

В 2020 году в России начнутся продажи обновленного Jeep Wrangler, а также спецверсии этого внедорожника. Также, как рассказал "Российской газете" PR-директор российского офиса FCA Кирилл Устинов, возможно появление кроссовера Compass с новым мотором и пикапа Gladiator. Впрочем, последний сможет добраться до нашей страны лишь в конце следующего года.

Между тем, компания FCA Rus уже оформила авторские права на внешний облик пикапа Jeep Gladiator в российской юрисдикции. Напомним, эта модель выпускается лишь с четыхдверной пятиместной кабиной. Под капотом Jeep Gladiator установлен 3,6-литровый бензиновый V6 Pentastar, развивающий мощность 285 л.с. и 352 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом". С 2020 года для Gladiator также будет доступен 3,0-литровый турбодизель EcoDiesel мощностью 260 л.с. и крутящим моментом 600 Нм.

Пикап имеет зависимую подвеску колес с неразрезными мостами, полноприводную трансмиссию с муфтой в приводе передних колес и двухступенчатой раздаточной коробкой. Как и исходный Jeep Wrangler, "Гладиатор" имеет модификацию для тяжелого бездорожья с жестко подключаемой передней осью, отключаемым передним стабилизатором и блокировками дифференциалов.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1653 внедорожника, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в "Календаре новинок".