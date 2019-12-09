АВТОСТАТ | Британский авторынок в ноябре остался «в минусе»

Британский авторынок в ноябре остался «в минусе»

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Британский авторынок в ноябре остался «в минусе»

Рынок транспортных средств в России
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Британский авторынок в ноябре снизился на 1,3% и составил 156621 машину. Таким образом, после сентябрьского роста спроса отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, это отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. По итогам 11 месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 162 тыс. 143 единицы (-2,7%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал Ford, реализовавший 16238 автомобилей (+10,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15311 машин (+9,8%). Третий результат показал BMW – 11642 проданных автомобиля (+7,4%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (10397 шт.; +6,6%) и местный Vauxhall (10382 шт., +6,6%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: великобритания продажи авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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