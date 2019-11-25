АВТОСТАТ | KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи в России на 3%

KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи в России на 3%

281 0

KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи в России на 3%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Все ежемесячные обзоры

Корпоративные продажи KIA в ноябре составили 2953 автомобиля, что на 3% больше, чем год назад. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За 11 месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 29106 машин (+7%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 19606 автомобилей – это на 6,7% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2019 года в России было продано 207888 автомобилей KIA, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».  

, источник: АВТОСТАТ

Теги: корпоративные продажи kia

Новости на тему

ТОП-10 новых SUV со средневзвешенной ценой от 1,5 до 2 млн рублей

сегодня, 08:30

Все новости

Статьи на тему

Бизнес-седаны в возрасте 3 лет: кто лидер по сохранности остаточной стоимости? («Автостат»)

25 ноября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в ноябре 2019 года

6 декабря 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно