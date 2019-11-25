KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи в России на 3%

Корпоративные продажи KIA в ноябре составили 2953 автомобиля, что на 3% больше, чем год назад. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За 11 месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 29106 машин (+7%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 19606 автомобилей – это на 6,7% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2019 года в России было продано 207888 автомобилей KIA, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».