Импорт легковых автомобилей в январе - октябре вырос на 4%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2019 года увеличился на 3,6% до 250,6 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 559,9 млн долларов. При этом в октябре было импортировано 26,4 тыс. машин (-2,2% к сентябрю) на 674,7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - октябре вырос на 13,6% до 23,5 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 589,2 млн долларов. Из них 2,6 тыс. грузовиков (+9,6% к сентябрю) на 146,4 млн долларов были поставлены в нашу страну в октябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 2019 года увеличился на 25% и составил 94,3 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 363,2 млн долларов. При этом в октябре на внешние рынки было отправлено 10,2 тыс. автомобилей (-4,5% к сентябрю) на 148,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - октябре увеличился на 2,2% и составил 11,3 тыс. машин на 289,5 млн долларов. В октябре за рубеж было поставлено порядка 1,2 тыс. грузовиков (-12,6% к сентябрю) на 30,6 млн долларов.

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