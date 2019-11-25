KIA зарегистрировала новый фирменный логотип

Компания KIA зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.

Как пишет портал Autonews.ru, новая эмблема представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете. Символы с похожей стилистикой компания использовала на электрическом концепт-каре Imagined by Kia, представленном в марте нынешнего года на Женевском автосалоне и призванном дать представление о будущих моделях южнокорейской марки. Не исключено, что подобный бейдж могут получить дальнейшие «зеленые» модели KIA – с гибридными или электрическими силовыми установками.

По итогам ноября 2019 года компания KIA Motors реализовала по всему миру 248,9 тыс. легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и легкой коммерческой техники KIA. Экспортные продажи выросли на 1,1% и достигли 200,3 тыс. машин. На внутреннем рынке Кореи реализовано 48,6 тыс. автомобилей, при этом значительный вклад в данный результат внес новый компактный кроссовер Seltos. Конец месяца ознаменовался стартом этапа предзаказов на новое поколение седана бизнес-класса К5, которое поступит в продажу уже в декабре этого года.

Самой популярной в мире моделью KIA бессменно остается кроссовер Sportage, в ноябре 2019 года его продажи составили 40,5 тыс. автомобилей. За ним следуют Rio и седан Cerato (Forte, K3).

В каких городах России есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».