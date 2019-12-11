Volvo открыла в Санкт-Петербурге обновленный автосалон

Компания Volvo Car Family открыла обновленный дилерский центр Volvo Cars в Санкт-Петербурге. Автосалон площадью более 1200 кв.м предлагает приобрести весь модельный ряд Volvo, включая линейку Recharge.

Напомним, с автосалона на проспекте Энергетиков, открытого 25 лет назад, началась история шведского автоконцерна в Санкт-Петербурге. Его реконструкция велась в течение двух последних месяцев в соответствии с современными корпоративными стандартами марки, сообщает пресс-служба Volvo Car Family.

Переговорные зоны и бэк-офис в автосалоне расположены так, чтобы сотрудники видели каждого входящего посетителя. Для клиентов автоцентра предлагаются отдельные зоны ожидания: скандинавская группа с журнальным столиком, креслами и торшером, большой круглый стол и высокая барная стойка. Для презентации автомобилей и расчета их стоимости в салоне выделены два больших цифровых конфигуратора.

Сервисная зона в модернизированном автоцентре находится в процессе обновления и полностью будет открыта в начале следующего года. Она рассчитана на 4 поста и способна принимать до 24 автомобилей в день. Здесь будет внедрен новый тип техобслуживания – персональный сервис Volvo, основанный на идеях бережливого производства и сокращающий время работы с автомобилем. Сейчас для клиентов на площадке работают временные сервисные мощности и предоставлена комфортная зона ожидания.

Обновленный автосалон стал вторым, которым в Санкт-Петербурге управляет дилер Volvo Car Family. Первый располагается на проспекте Маршала Жукова, его модернизация запланирована на 2020 год. В 2019 году Volvo Car Family планирует реализовать в двух автосалонах около 500 автомобилей. В 2020 году дилер готовится увеличить продажи на 10%.

Одновременно с открытием обновленного автосалона компания Volvo Car Family стала первым дилером в Санкт-Петербурге, которая подключилась к программе подписки на автомобили Volvo Car Drive. С декабря у дилера доступна подписка на седан S90, в 2020 году к сервису в Петербурге добавится кроссовер Volvo XC60. На данный момент дилер предлагает своим клиентам 156 доступных комплектаций автомобилей Volvo.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года у российских дилеров Volvo появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который уже доступен к заказу с начала декабря этого года. Кроме того, в начале ноября начался прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, эта версия появится у дилеров также с февраля 2020 года. Также Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 7699 автомобилей – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».