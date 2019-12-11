Каждый второй новый автомобиль продается с электронным ПТС

Большинство крупнейших автопроизводителей перешли на оформление электронных паспортов транспортных средств на всю выпускаемую ими продукцию. Так, если к 18 ноября было оформлено только 100 тыс. электронных паспортов, то за 25 дней эта цифра увеличилась до 200 тысяч, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Мониторинг по продажам новых автомобилей показывает, что после выхода автомобиля с конвейера и до постановки его на учет в ГИБДД за собственником проходит полтора – два месяца. Уже сейчас каждый второй новый автомобиль продается с электронным паспортом, а в ГИБДД каждое десятое регистрационное действие проводится на основании ЭПТС.

Электронный паспорт транспортного средства имеет выписку из ЭПТС, которая может быть распечатана и выдана при продаже в дилерском центре. Кроме того, в случае внесения в ЭПТС сведений о собственнике такого автомобиля, выписка из ЭПТС автоматически направляется на адрес электронной почты собственника, указанный им при покупке автомобиля. Как отмечается, выписка из ЭПТС не относится к юридически значимым документам и не должна быть истребована при проведении регистрационных действий в ГИБДД. Регистрационные подразделения получают сведения из ЭПТС в автоматическом режиме при проведении регистрационных действий.

Даже несмотря на продление Евразийской экономической комиссией переходного периода с возможностью оформления «бумажных» ПТС до 1 ноября 2020 года, к работе с электронными паспортами подключилось более 1,5 тысячи различных организаций, в том числе изготовители транспортных средств, импортеры, уполномоченные организации, дилеры, лизинговые компании, банки и др.

По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажным ПТС, смогут продолжать пользоваться этим документом. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.