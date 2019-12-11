В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq

Компания Skoda 12 декабря запустила производство компактного кроссовера Skoda Karoq на мощностях в Нижнем Новгороде. Сборка модели осуществляется по методу полного цикла, сообщает пресс-служба чешской марки. Напомним, Karoq стала третьим по счету автомобилем Skoda после Octavia и Kodiaq, который производится на российском заводе.

Напомним, продажи Skoda Karoq на российском рынке начнутся в первом квартале 2020 года. На начальном этапе новинка будет доступна в двух комплектациях – Ambition и Style. Стартовая цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 млн 515 тыс. рублей. Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

В стандартное оснащение комплектации Ambition, среди прочего, уже входят легкосплавные 16-дюймовые диски Castor, противотуманные фары, полностью светодиодные задние фонари с анимированной функцией Coming Home/Leaving Home, ассистент подъема в гору, датчик дождя/света, а также задние датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости. Интерьер Karoq в комплектации Ambition отличают хромированные детали и декоративные вставки. В нее также входят многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, двузонный климат-контроль Climatronic, передние сиденья с подогревом и центральный подлокотник. Современная информационно-развлекательная система Swing с цветным сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюйма имеет восемь динамиков, разъемы USB и SD, канал Bluetooth и микрофон для разговоров по телефону в режиме громкой связи.

Габаритная длина Skoda Karoq составляет 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм. Размер колесной базы равен 2638 и 2630 для автомобилей с передним и полным приводом соответственно. Объем багажного составляет 521 л, при сложенных задних – 1630 литров.

Напомним, помимо Skoda Karoq в первом квартале 2020 года в дилерских центрах также появится новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia. Других новинок, равно как и моделей, покидающих российский рынок, в следующем году не планируется.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Skoda реализовали 9050 автомобилей – на 11% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 79436 машин, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,0% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.