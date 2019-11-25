Volkswagen Tiguan в ноябре стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,1 тыс. единиц, что на 9% меньше, чем год назад.

Впервые лидером местного авторынка стал кроссовер Volkswagen Tiguan, объем реализации которого в ноябре достиг 444 единиц (+31%). Вторую строчку занял KIA Rio с результатом 410 купленных автомобилей (-21%). А вот лидер октября – Hyundai Creta – опустился сразу на третье место. В прошлом месяце обладателями корейского кроссовера стали 409 петербуржцев (+8%).

Еще одна модель немецкого бренда Volkswagen, седан Polo, который доминировал на этом рынке в сентябре, сейчас стал лишь четвертым (344 шт.; -9%). А замкнул пятерку лидеров Mitsubishi Outlander (319 шт.; +8%).

Также в ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам ноября нынешнего года вошли: Hyundai Solaris (291 шт.; -41%), Skoda Kodiaq (253 шт.; +6%), Skoda Rapid (229 шт.; -8%), KIA Optima (224 шт.; +84%) и Renault Duster (192 шт.; -8%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».