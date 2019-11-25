АВТОСТАТ | Каждый пятый дилерский центр в России – японского бренда

Каждый пятый дилерский центр в России – японского бренда

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Каждый пятый дилерский центр в России – японского бренда

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране числится 723 дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей японских брендов.

Учитывая, что в середине октября нынешнего года общее количество дилеров в РФ составило 3 323, получается, что на автопроизводителей из Страны Восходящего солнца, приходится 21,8%, или примерно каждый пятый автосалон.

Из японских марок больше всего дилеров в России имеет Nissan (130). Сопоставимым количеством дилерских центров обладают Mitsubishi и Toyota (114 и 111). У таких брендов, как Mazda, Datsun, Lexus и Suzuki, насчитывается от 55 до 68 автосалонов. Дилерские сети остальных японских производителей состоят из менее чем 50 автоцентров.

Полный список дилеров отечественных марок (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры японские автомобили марки-лидеры mitsubishi nissan toyota

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Комментарии 1
makarovruslanattk

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