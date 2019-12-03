Превышение средней скорости – не повод для штрафа

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости. Как сообщает ТАСС, такое предложение еще в июне внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, и вот вчера, 11 декабря, все остальные думские фракции одобрили поправки к КоАП.

В соответствии с этими изменениями, в ст. 12.9 кодекса добавят примечание: «Расчет средней скорости движения на участке дороги, производимый между двумя или несколькими камерами, не может служить доказательством для вынесения штрафов. Нарушение должно быть зафиксировано в конкретном месте и в конкретное время».

Напомним, что технология для фиксации средней скорости используется в России с 2013 года, и на сегодняшний день на дорогах нашей страны для этой цели установлено уже более тысячи камер. Для расчета используется время проезда машины под одной камерой, затем - под второй. На основе этих данных вычисляется средняя скорость на участке, а затем назначается штраф. Согласно действующему законодательству, за превышение установленной скорости движения на 20 - 40 км/ч штраф составит 500 рублей, а за превышение более чем на 80 км/ч - 5 тыс. рублей.

Однако, по мнению депутатов из ЛДПР, такие штрафы незаконны, поскольку в ПДД нет понятия «средняя скорость». «Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», - настаивают в ЛДПР.

Против законопроекта уже выступили правительство и ГИБДД. Они аргументируют свое несогласие тем, что в ПДД четко указано: водитель обязан соблюдать ограничения скорости «на протяжении всего периода вождения», а не только в конкретный момент времени.

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