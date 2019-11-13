В ноябре российский рынок новых автобусов снизился на 2%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1 175 единиц, показав снижение на 1,8%.

Лидером здесь по-прежнему является отечественный «ПАЗ», его доля в общем объеме составила 49%. В количественном выражении это составляет 573 экземпляра (-15%). На вторую строчку поднялся «НЕФАЗ», чья реализация в ноябре выросла на 70% и достигла 163 экземпляров. Замкнул тройку лидеров «ЛИАЗ» с результатом 124 автобуса (-34%). У остальных марок объемы продаж в ноябре составили менее 100 штук.

В рейтинге самых популярных моделей на автобусном рынке России две первых строчки занимают представители Павловского автобусного завода: ПАЗ-3204 (237 шт.; -20%) и ПАЗ-3205 (210 шт.; -21%). На третьей строчке находится НЕФАЗ-5299 (163 шт.; +70%). Остальные модели тоже разошлись тиражом менее сотни экземпляров.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 11 месяцев нынешнего года российский рынок новых автобусов вырос на 7,4% до 12,1 тыс. единиц.

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