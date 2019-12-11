Авторынок Германии в ноябре вырос на 10%

Авторынок Германии в ноябре вырос на 9,7% и составил 299127 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен более широким выбором моделей на рынке по сравнению с прошлым годом, когда были введены новые правила сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. За одиннадцать месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 3 млн 323 тыс. 878 единиц (+3,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 62642 машины (+27,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 7,5% до 32690 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 24874 автомобиля (+1,6%). Замыкают пятерку лидеров Ford (23366 шт., +1,9%) и Audi (18576 шт., +41%).

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