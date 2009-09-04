НЛМК отсудил у «Группы ГАЗ» более 1 млрд. рублей | АВТОСТАТ

НЛМК отсудил у «Группы ГАЗ» более 1 млрд. рублей

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Суд Липецкой области полностью удовлетворил претензии ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, один из крупнейших производителей стали в России) к «Группе ГАЗ» и обязал взыскать с управляющей компании «Группа ГАЗ» и с ОАО «ГАЗ» сумму в 1,087 млрд. рублей долга и 73 млн. рублей пени.
Долг взыскивается в целях погашения просроченной задолженности за металлопродукцию общим объемом 38,8 тысячи тонн, произведенную «НЛМК» и отгруженную в адрес предприятий «Группы ГАЗ» в соответствии с подписанными в 2008 году контрактами, сообщает газета «Ведомости».
Как заявила зам. председателя правления «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, компания по-прежнему надеется на конструктивный диалог с НЛМК по поводу реструктуризации задолженности.

Источник: АВТОСТАТ
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