НЛМК отсудил у «Группы ГАЗ» более 1 млрд. рублей

Суд Липецкой области полностью удовлетворил претензии ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, один из крупнейших производителей стали в России) к «Группе ГАЗ» и обязал взыскать с управляющей компании «Группа ГАЗ» и с ОАО «ГАЗ» сумму в 1,087 млрд. рублей долга и 73 млн. рублей пени.

Долг взыскивается в целях погашения просроченной задолженности за металлопродукцию общим объемом 38,8 тысячи тонн, произведенную «НЛМК» и отгруженную в адрес предприятий «Группы ГАЗ» в соответствии с подписанными в 2008 году контрактами, сообщает газета «Ведомости» .

Как заявила зам. председателя правления «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, компания по-прежнему надеется на конструктивный диалог с НЛМК по поводу реструктуризации задолженности.