Volkswagen Tiguan в ноябре стал самым популярным кроссовером на рынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года жители российской столицы приобрели 10,2 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что на 5% ниже результата годичной давности.

Эксперты агентства отмечают, что второй раз в нынешнем году здесь была нарушена гегемония Hyundai Creta. Самым популярным кроссовером в Москве на этот раз стал Volkswagen Tiguan, показатель которого в последний месяц осени достиг 667 тыс. единиц (+5%). А вот прежний лидер – Hyundai Creta – опустился на второе место. В ноябре результат корейского кроссовера составил 664 экземпляра (-4%). Замкнул же тройку лидеров Nissan Qashqai (586 шт.; +32%), который, напомним, первенствовал в московском сегменте SUV в августе.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве по итогам ноября 2019 года попали: Skoda Kodiaq (554 шт.; +27%), Nissan X-Trail (368 шт.; -27%), KIA Sorento (355 шт.; +26%), KIA Sportage (305 шт.; +25%), Mitsubishi Outlander (303 шт.; -26%), Mazda CX-5 (277 шт.; -12%) и Toyota RAV4 (276 шт.; +7%).

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