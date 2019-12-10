Haval продлевает гарантию против сквозной коррозии до 6 лет

Китайский бренд Haval объявил об увеличении до 6 лет гарантийного периода против сквозной коррозии на автомобили российской сборки независимо от пробега.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, на заводе Haval под Тулой в производственный процесс были внедрены лучшие разработки мировой автомобильной промышленности, в том числе и технология защиты кузова от коррозии.

В основе этой технологии — метод катафорезного грунтования, основанный на электролитической химической реакции. Этот процесс позволяет закрепить на поверхности оцинкованного металла специальное вещество, которое выполняет функцию защитного слоя. Оптимальная толщина такого слоя составляет 16-18 мк. Этого достаточно, чтобы в несколько раз увеличить сопротивляемость металла механическим повреждениям и воздействию коррозии.

Процесс катафорезного грунтования выглядит так: кузов автомобиля, сваренный из листовой оцинкованной стали, полностью погружается в ванну, покрываясь катафорезным раствором со всех сторон — снаружи и внутри. Для подтверждения качества противокоррозионного покрытия на заводе раз в полгода проводится так называемый тест на разрыв: автомобиль разбирается на мелкие составляющие для замера толщины катафорезного слоя на наружных поверхностях и в скрытых полостях — всего порядка 3 500 контрольных точек. Специально для этого исследования в цехе сварки была оборудована лаборатория, где и проводятся замеры.

Такая технология защиты позволяет компании распространить гарантию против сквозной коррозии на все кузовные металлические панели.

Напомним, что по итогам продаж в ноябре Haval является вторым самым быстрорастущим массовым брендом в стране. Российские дилеры Haval в прошлом месяце реализовали 1476 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. А по итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 10014 кроссоверов и внедорожников марки, что означает рост в 3,8 раза.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Haval, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».