Новый кроссовер Skoda Karoq на начальном этапе продаж будет доступен от 1,5 млн рублей

Вслед за лифтбеком Rapid нового поколения компания Skoda представила и новый кроссовер Karoq. Презентация новинки прошла в Санкт-Петербурге, в самом большом планетарии Европы в формате уникального мультимедийного шоу. Также Skoda Karoq был представлен публике в рамках ледово-акробатического шоу Cirque du Soleil «Crystal», отмечает пресс-служба чешской марки.

Таким образом, Skoda Karoq станет пятой моделью в российской линейке автопроизводителя и второй – в сегменте SUV. Напомним, что в настоящее время она состоит из лифтбеков Rapid, Octavia, Superb и кроссовера Kodiaq.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство нового компактного кроссовера будет налажено на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а в феврале – марте дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Как отмечает руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка, компания делает еще один шаг в покорении сегмента SUV. «Несколько лет назад мы приняли новый вектор развития и объявили об экспансии в сегменте SUV. Мы увидели здесь большой потенциал, и этот подход себя оправдал, особенно в России», - сказал он.