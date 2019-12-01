АВТОСТАТ | Skoda представила новый Rapid для российского рынка

Skoda представила новый Rapid для российского рынка

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Skoda представила новый Rapid для российского рынка

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Сегодня, 11 декабря, компания Skoda в Санкт-Петербурге представила лифтбек Rapid нового поколения, который в будущем поступит на российский рынок.

Как сообщает представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий, цены на автомобиль нового поколения останутся на том же уровне, что и у текущей модели. Такую информацию на презентации модели озвучил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.

При этом, как отмечается в официальном пресс-релизе, версия Skoda Rapid 1.6 MPI 5-МКПП в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829 тыс. рублей.

Напомним, что лифтбек Skoda Rapid является бестселлером чешской марки в России. Так, по итогам 11 месяцев 2019 года его продажи составили 31865 экземпляров, что на 3% ниже результата годичной давности.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».

Skoda Rapid New

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили новинки skoda skoda rapid

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