Skoda представила новый Rapid для российского рынка

Сегодня, 11 декабря, компания Skoda в Санкт-Петербурге представила лифтбек Rapid нового поколения, который в будущем поступит на российский рынок.

Как сообщает представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий, цены на автомобиль нового поколения останутся на том же уровне, что и у текущей модели. Такую информацию на презентации модели озвучил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.

При этом, как отмечается в официальном пресс-релизе, версия Skoda Rapid 1.6 MPI 5-МКПП в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829 тыс. рублей.

Напомним, что лифтбек Skoda Rapid является бестселлером чешской марки в России. Так, по итогам 11 месяцев 2019 года его продажи составили 31865 экземпляров, что на 3% ниже результата годичной давности.

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