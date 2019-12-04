Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6%

Российский автомобильный рынок уже несколько месяцев испытывает падение, при этом продажи автомобилей в премиум-сегменте продолжают расти. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года в нашей стране было реализовано 14 757 новых таких машин. Это на 6,4% больше, чем в ноябре прошлого года.

Лидерами здесь традиционно являются немецкие марки. Так, в ноябре на первое место поднялся BMW, продажи которого выросли на 18,5% до 3 850 единиц. Вторую строчку занял Mercedes-Benz с результатом 3 750 реализованных экземпляров (+19,6%). В тройку лидеров среди премиум-марок вошел и японский Lexus, чей тираж в прошлом месяце составил 2 021 экземпляр (-3,8%). На четвертой позиции в рейтинге располагается Audi, демонстрирующий прирост продаж (+4,5% до 1 640 шт.), а замкнул ТОП-5 шведский Volvo с результатом 959 проданных автомобилей (+5,6%).

Объем реализации, превышающий 500 автомобилей, отмечается также у Land Rover (837 шт.; -19,8%) и Porsche (651 шт.; +7,6%). У остальных представителей премиум-сегмента продажи в ноябре составили менее 250 машин. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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