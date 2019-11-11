В Новосибирске открылся дилерский центр Fiat Professional

Компания Fiat открыла в Новосибирске дилерский центр Fiat Professional. Как сообщает пресс-служба АО «ЭфСиЭй РУС», новый дилерский центр расположился на территории автосалона «Сибирский Транспортный Дом» по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 19А.

Отмечается, что автоцентр располагается на двух этажах, имеет собственный шоу-рум и сервисную зону. В новом дилерском центре клиентам предлагаются все необходимые услуги: продажа автомобилей и дополнительного оборудования, кредитование, техническое обслуживание и др.

Сервисная зона дилерского центра Fiat Professional оборудована компьютерной диагностикой и интерактивной приемкой. Ее пропускная способность составляет 150 – 200 машин в месяц. Кроме шоу-рума и зоны сервиса, в дилерском центре имеется склад для запчастей и горюче-смазочных материалов.

Полный список дилеров Fiat (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».