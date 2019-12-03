Chery с января поднимает цены на свои автомобили

По сообщению пресс-службы «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», в связи с повышением ставок утилизационного сбора в январе 2020 года весь модельный ряд китайской марки получит прибавку к цене. Повышение стоимости в среднем составит 5%, а окончательные цены по каждой модели будут размещены на сайте компании позднее.

Напомним, что по итогам продаж в ноябре, бренд Chery вошел в пятерку самых быстро растущих на российском рынке. В прошлом месяце российские дилеры Chery реализовали 607 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. А по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 11% и составили 5527 машин.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили Chery, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».