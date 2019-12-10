АВТОСТАТ | За два года Renault Duster в базовой комплектации подорожал на 80 тысяч рублей

За два года Renault Duster в базовой комплектации подорожал на 80 тысяч рублей

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За два года Renault Duster в базовой комплектации подорожал на 80 тысяч рублей

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Исследуя динамику цен на самые покупаемые модели российского авторынка, эксперты «Цена Авто» на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера Renault Duster за последние два года (начиная с декабря 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 80 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Renault Duster 2019 производственного года в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), МКП и передним приводом составляет 719 тыс. руб. Максимально укомплектованная версия Drive Plus с двигателем 2 л (143 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 1 млн 152 тыс. 990 руб.  

Сколько может стоить Renault Duster (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены suv кроссоверы renault renault duster

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