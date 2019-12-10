За два года Renault Duster в базовой комплектации подорожал на 80 тысяч рублей

Исследуя динамику цен на самые покупаемые модели российского авторынка, эксперты «Цена Авто» на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера Renault Duster за последние два года (начиная с декабря 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 80 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Renault Duster 2019 производственного года в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), МКП и передним приводом составляет 719 тыс. руб. Максимально укомплектованная версия Drive Plus с двигателем 2 л (143 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 1 млн 152 тыс. 990 руб.

Сколько может стоить Renault Duster (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска