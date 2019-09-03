АВТОСТАТ | Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре упал на 11%

Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре упал на 11%

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Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре упал на 11%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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После положительной динамики в октябре (+5,3%) рынок новых грузовых автомобилей в России в ноябре продемонстрировал падение. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем этого рынка в прошлом месяце составил 7,2 тыс. единиц, что на 11,3% меньше, чем в ноябре 2018-го.

Первую строчку рейтинга здесь традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, на долю которой в ноябре 2019 года пришлась третья часть от всего объема. В количественном выражении это соответствует 2,4 тыс. единиц, что на 3,3% выше результата сентября 2018-го.

Вторую строчку, также без изменений, занимает другой отечественный производитель – GAZ. Его объем рынка существенно меньше, чем у KAMAZ, однако растет он быстрее (+8,3% до 780 шт.). Далее следуют два шведских бренда – Scania (559 шт.; -32,4%) и Volvo (493 шт.; -23,6%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попал еще немецкий MAN (424 шт.; -33,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по ноябрь 2019 года рынок новых грузовых машин тоже демонстрирует падение. За это время его объем составил 70,4 тыс. единиц, что на 3,3% ниже результата годичной давности.  

Кроме рынка грузовых, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей, с актуальными ценами на которые можно ознакомиться на сайте «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи грузовые автомобили марки-лидеры man scania volvo gaz камаз

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