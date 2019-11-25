Subaru отзывает в России более 1,1 тысячи автомобилей

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 1125 автомобилей Subaru Impreza и XV, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате этого тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена всех четырех тормозных шлангов деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV и Forester, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва стало то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию. Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска. На всех автомобилях должны быть выполнены работы по перепрограммированию блока управления двигателем, проверке катушки зажигания и замене ее при необходимости.

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