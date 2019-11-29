АВТОСТАТ | Стали известны подробности о новом Volkswagen Golf для России

Стали известны подробности о новом Volkswagen Golf для России

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Стали известны подробности о новом Volkswagen Golf для России

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Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения будет доступен в России с двумя бензиновыми моторами, которые будут работать исключительно с автоматическими коробками передач. Таким образом, роботизированной трансмиссии DSG для модели на российском рынке предусмотрено не будет. Об этом порталу Autonews.ru рассказал представитель немецкой марки.

В линейку двигателей нового «Гольфа» войдет 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эти моторы выпускают на предприятии в Калуге, откуда будут отправлять в немецкий Вольфсбург и уже там устанавливать на автомобили для России. В качестве альтернативы автопроизводитель предложит 1,4-литровую «турбочетверку» мощностью 150 л.с., для работы с которой адаптирована 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Напомним, Volkswagen Golf восьмого поколения был представлен в конце октября 2019 года. Автомобиль, построенный на модернизированной версии модульной платформы MQB, стал немного больше предшественника. Габаритная длина хэтчбека составляет 4284 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1456 мм. Колесная база осталась прежней – 2636 мм.

В салоне у нового «Гольфа» минимум кнопок и механических переключателей: большинством функций можно управлять при помощи большого тачскрина медиасистемы. Кроме того, автомобиль получил цифровую приборную панель, которая визуально объединена в единый блок с дисплеем, а также амбиентную подсветку, у которой может меняться цвет.

Российские продажи хэтчбека Volkswagen Golf нового поколения начнутся в 2020 году, однако точные сроки пока не называют. Комплектации и цены также объявят позже. Напомним, в прошлом году состоялось возвращение хэтчбека Golf на российский рынок. По итогам десяти месяцев 2019 года выбор в пользу этой модели сделали 890 клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года в РОссии должны стартовать продажи обновленного Volkswagen Passat, во втором квартале на рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до российского рынка доберется лифтбек Arteon.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки volkswagen volkswagen golf

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Комментарии 1
Tolya777Kulak

Дизайн весьма футуристичный:) Посмотреть бы на него вживую. А на фотки уже натыкался тут https://carsdo.ru/volkswagen/golf/photo/

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