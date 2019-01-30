Российские продажи Subaru Forester в ноябре выросли на 8%

Российские дилеры Subaru в ноябре реализовали 797 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 6749 машин – это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в ноябре составили 618 единиц (+8%). Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 114 машин (-15%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 47 автомобилей (-32%).

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 16 экземпляров (+14%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в ноябре они нашли в общей сложности 2 владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года, который получил некоторые изменения во внешности. Цены на новинку стартуют с отметки 2 млн 059 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Standard. В самой дорогой комплектации Premium ES флагманский кроссовер доступен к заказу по цене 2 млн 659 тыс. 900 рублей.

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