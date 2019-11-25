В ноябре российский рынок LCV замедлил рост до 1%

Взрывной рост российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV), который эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечали в октябре (+13,8%), замедлился. Так, в ноябре 2019 года объем их реализации составил 9,5 тыс. единиц, что на 0,7% превышает показатель годичной давности.

Лидером этого рынка остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 46% от общего объема. Реализация этих LCV выросла на 11,3% и достигла 4,3 тыс. проданных экземпляров. На второе место в рейтинге, несмотря на падение продаж (-9,9%), вернулся УАЗ, объем рынка которого достиг 1,4 тыс. единиц. А вот американский Ford, напротив, спустился на третью строчку с показателем 1,1 тыс. машин (+1,6%).

В ноябре в пятерке лидеров сохранили свои места отечественная LADA (822 шт.; -12,7%) и немецкий Volkswagen (529 шт.; +4,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране показывает падение – на 1% до 98,7 тыс. единиц.

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