Российский рынок автомобилей с пробегом в ноябре снизился на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2019 года составил 463,4 тыс. единиц, что на 2,3% ниже результата годичной давности. Таким образом, после октябрьского роста (+2,1%) вторичный рынок снова ушел «в минус».

Четверть российского рынка подержанных машин традиционно приходится на отечественную марку LADA. Так, в последний месяц осени объем перепродаж вазовских автомобилей оказался равен 116 тыс. штук – на 4,4% меньше, чем в ноябре 2018 года. Далее в марочном рейтинге располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 50,7 и 25,9 тыс. легковых машин соответственно. При этом оба бренда тоже продемонстрировали отрицательную динамику (-2% и -3,5% соответственно). Замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (25,3 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (23,3 тыс. шт.; +7,3%), которые, напротив, показывают рост.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил около 5 млн единиц. Это чуть меньше (-0,3%), чем в январе – ноябре прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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