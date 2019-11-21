В России начались продажи внедорожника GAC GS8

Компания GAC Motor начала продажи своей первой модели на российском рынке – семиместного премиального внедорожника GS8. Стоимость новинки составляет от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и типа привода, сообщает пресс-служба китайской марки. Компания предоставит на автомобиль гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Под капотом GS8 установлен безальтернативный турбодвигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальным полным приводом, адаптивным к любому дорожному покрытию. Для GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный».

Уже в начальной комплектации GE (от 1 млн 898 тыс. руб.) внедорожник имеет ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары, зеркала с подогревом и электроприводом, сдвоенные патрубки выхлопной системы и антенну в виде акульего плавника. В базовое оснащение GAC GS8 также входят люк с электроприводом, регулируемый по вылету и углу наклона руль, тканевые сидения с электрорегулировками в 10 направлениях, датчик света, круиз-контроль, полный электропакет, шесть подушек безопасности, мультимедийная система и др. Стоит при этом отметить, что данная версия доступна только в переднеприводном исполнении.

В средней комплектации GL (2 млн 109 тыс. рублей – с передним приводом, 2 млн 298 тыс. руб. – с полным приводом) GAC GS8 отличается светодиодными фарами, панорамной крышей, кожаным салоном с атмосферной подсветкой, системой кругового обзора, электроприводом двери багажника и полками беспроводной зарядки.

В топовой версии GT (2 млн 498 тыс. руб.) кроссовер предлагается только с приводом на все колеса, а в его оснащение включены система управления качеством воздуха в салоне автомобиля, атмосферная подсветка салона имеет из 8 оттенков цвета, коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения столкновения с попутным транспортом и удержания в полосе движения.

В ближайшем будущем GAC Motor планирует запуск в России минивэна GM8 и внедорожника GS5, а также рассмотрит возможности расширения своей дилерской сети для ускорения развития на рынке. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.



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