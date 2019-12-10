Geely готовит для России две новинки

Компания Geely в 2020 году планирует вывести как минимум две новинки. В первом квартале будущего года в продажу поступит компактный кроссовер Coolray, который уже получил одобрение типа транспортного средства. Также на российском рынке появится новый кросс-купе FY11, сообщили "Российской газете" в представительстве Geely.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7. В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 8150 автомобилей, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».