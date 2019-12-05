ТОП-10 новых кроссоверов со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно со специалистами сайта «Цена Авто» проанализировали продажи и цены автомобилей за 10 месяцев 2019 года. В результате этого был составлен рейтинг самых популярных кроссоверов со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей.

Лидерство в сегменте SUV уже долгое время принадлежит компактному кроссоверу Hyundai Creta. С января по октябрь было реализовано 58 775 экземпляров этой модели, а ее средневзвешенная цена составила 1 млн 173 тыс. рублей. На второй и третьей позициях располагаются два кроссовера Renault – Duster (31 080 шт.) и Kaptur (22 003 шт.) соответственно. Если у первой модели средняя цена равна 1 млн 008 тыс. рублей, то у второй – 1 млн 141 тыс. рублей.

Отметим, что у тройки лидеров показатель средневзвешенной цены самый низкий в рассматриваемой нами категории. Так, у занимающего четвертую строчку Nissan Terrano она составляет 1 млн 170 тыс. рублей, а за 10 месяцев было реализовано 10 204 таких автомобиля. Замыкает же первую пятерку новый купе-кроссовер Renault Arkana, который разошелся тиражом в 7 276 единиц. Его средневзвешенная цена – 1 млн 264 тыс. рублей.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных в РФ новых кроссоверов со средней ценой от 1 до 1,5 млн рублей по итогам 10 месяцев нынешнего года попали: Geely Atlas (5 761 шт.; 1 млн 441 тыс. руб.), Haval H6 (4 959 шт.; 1 млн 300 тыс. руб.), Suzuki Vitara (4 089 шт.; 1 млн 431 тыс. руб.), Mitsubishi ASX (3 490 шт.; 1 млн 460 тыс. руб.) и Nissan Juke (1 381 шт.; 1 млн 318 тыс. руб.).

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