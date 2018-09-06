LADA Granta должна сменить поколение в 2021 году

АВТОВАЗ должен начать серийное производство автомобилей семейства LADA Granta следующего поколения в 2021 году. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», завод приступил к разработке новинки и в настоящее время работает над ее дизайном. Так, уже созданы прототип в пластилине и 3D-модель. К работе привлечены зарубежные специалисты, в том числе из Румынии и Франции.

Со сменой поколения LADA Granta «переедет» на платформу B0, на которой построена LADA XRAY, а также несколько моделей Renault для российского рынка. По предварительным данным, новая Granta превзойдет по габаритам предшественника.

Напомним, текущее поколения модели предлагается в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также «приподнятом» исполнении Cross. В августе 2018 года семейство LADA Granta подверглось серьезному рестайлингу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в ноябре реализация LADA Granta составила 12574 автомобиля (-6%). За одиннадцать месяцев 2019 года своих покупателей нашли 121260 автомобилей этого семейства, что на 29% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».