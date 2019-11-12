Новый Mercedes-Benz G-Class доступен в России с базовым двигателем

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи внедорожника G-Class с базовым дизельным двигателем. Автомобиль в версии G350d, чья стоимость составляет от 7 млн 570 тыс. рублей, стал самым доступным в линейке, пишет портал Autonews.ru.

Под капотом Mercedes-Benz G350d установлен 2,9-литровый шестицилиндровым дизельный мотор, специально для российского рынка дефорсированный с 286 до 249 л.с. (600 Нм крутящего момента). Двигатель работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 7,4 с, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

В базовое оснащение Mercedes-Benz G350d входят фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодные фары головного света, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, а также трехзонный климат-контроль.

Напомним, помимо базового «дизеля», Mercedes-Benz G-Class доступен с 422-сильным четырехлитровым бензиновым V8 (G500) по цене от 9 млн 510 тыс. рублей, а также с 330-сильным дизельным силовым агрегатом стоимостью от 12 млн рублей. «Заряженный» внедорожник G63 с 585-сильным твин-турбо V8 обойдется в 13 млн 700 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3750 легковых автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадацти месяцев 2019 года в России было продано 37169 машин с трехлучевой звездой, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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