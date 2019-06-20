Hyundai намерена занять 5% мирового авторынка

Компания Hyundai Motor обнародовала масштабный план «Стратегия-2025», согласно которому учредит и будет активно развивать два ключевых новых бизнес-подразделения: «Устройства интеллектуальной мобильности» и «Сервисы интеллектуальной мобильности». Взаимодействие двух подразделений поможет компании трансформироваться в поставщика интеллектуальных транспортных решений, сообщает пресс-служба Hyundai Motor.

Так, подразделение «Устройства интеллектуальной мобильности» займется разработкой продуктов, предназначенных для оказания услуг, и заложит фундамент для развития бизнеса, связанного с обслуживанием. В свою очередь, подразделение «Сервисы интеллектуальной мобильности» займется предоставлением персонализированного контента и услуг на устройствах, предлагаемых первым подразделением, с целью расширения клиентской базы.

Подразделение «Устройства интеллектуальной мобильности», помимо автомобилей, планирует выпускать широкий спектр продукции, включая персональные летательные аппараты (PAV), робототехнические решения и транспорт «последней мили». На базе персональных летательных аппаратов и транспортных служб Hyundai Motor разработает платформу городского воздушного транспорта. Hyundai также подготовит необходимые производственные мощности для создания комплексных транспортных решений.

«Сервисы интеллектуальной мобильности» – это новое направление деятельности для Hyundai, которое станет ключевым стратегическим подразделением в компании. Соответствующие персонализированные услуги и контент будут предоставляться через единую платформу для повышения их потребительской ценности.

Эти два подразделения базируются на трех ключевых направлениях развития компании: повышение рентабельности продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), достижение лидерства в сфере электрификации автомобилей и создание фундамента для развития бизнес-решений на базе общей платформы.

В реализации «Стратегии-2025» по направлению «Устройства интеллектуальной мобильности» Hyundai собирается добиться сбалансированного и устойчивого роста, равномерного на разных рынках и по разным моделям, с упором на долгосрочное развитие, а не на краткосрочные цели. Компания также планирует повысить рентабельность, для чего будет наращивать потребительскую ценность и оптимизировать структуру себестоимости.

Так, к 2025 году Hyundai намеревается стать лидером в области электрификации с ежегодными продажами в 670 тыс. электромобилей и войти в тройку ведущих мировых производителей электромобилей на аккумуляторном питании и с силовыми установками на топливных элементах.

Основная деятельность служб интеллектуальной мобильности предусматривает построение бизнес-модели, объединяющей продукты и услуги, и запуск единой платформы мобильности, на базе которой компания сможет предлагать клиентам персонализированные материалы и услуги.

С этой целью до 2025 года Hyundai потратит в общей сложности 61,1 трлн вон на НИОКР и дальнейшие исследования в области технологий будущего. В этот же период компания намеревается довести доход от операций в автомобильном секторе до 8% и занять 5% мирового авторынка.

Hyundai также объявила о планах провести до февраля 2020 года выкуп своих акций на сумму 300 млрд вон в рамках дальнейшего повышения акционерной стоимости компании и прозрачности взаимодействия с рынком.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года Hyundai Motor реализовала по всему миру 4 млн 025 тыс. автомобилей (-3,6%). При этом в Корее продажи увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 675,5 тыс. единиц. Реализация Hyundai Motor на внешних рынках сократилась на 4,9% до 3 млн 349 тыс. автомобилей. Это связано со спадом спроса на развивающихся рынках, который перекрыл хорошие показатели развитых стран, таких как США.

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