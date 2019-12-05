Mazda привезет в Россию новый кроссовер CX-30

Компания Mazda сертифицировала в России компактный кроссовер CX-30, созданный на основе хэтчбека Mazda 3 нового поколения. Судя по Одобрению типа транспортного средства, которое появилось в базе Росстандарта, на российском рынке «тридцатка» появится только с 2,0-литровым атмосферником Skyactiv-G (150 л.с., 213 Нм), который уже знаком по другим автомобилям Mazda. Этот мотор имеет непосредственный впрыск и геометрическую степень сжатия 13:1, а заправлять его можно бензином АИ-95, пишет издание «Авторевю».

Базовая версия Mazda CX-30 будет иметь механическую коробку передач и передний привод, за доплату – 6-ступенчатый «автомат». Полноприводная модификация будет доступна только с автоматической коробкой передач. В сертификате указаны шины двух размерностей (205/65 R16 и 215/55 R18), из дополнительного оборудования – кожаный салон, камеры кругового обзора, электропривод пятой двери и люк в крыше.

О российской сборке речи нет: согласно ОТТС, Mazda CX-30 будут поставлять к нам напрямую из Японии. А это значит, что новинка окажется лишь немногим доступнее модели CX-5 дальневосточной сборки, которая сейчас стоит от 1 млн 595 тысяч рублей. По предварительной информации, машины появятся у дилеров до конца зимы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 27051 автомобиль – на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер CX-5, продажи которого в январе-ноябре остались на прошлогоднем уровне и составили 19854 машины (-0,4%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».