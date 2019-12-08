Российский авторынок в ноябре остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в ноябре продолжил падение, остался на пятом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где было продано 299127 машин (+9,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен более широким выбором моделей на рынке по сравнению с прошлым годом, когда были введены новые правила сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 172735 реализованных автомобилей (+0,7%). Третий результат показала Великобритания – 156621 машина (-1,3%). Таким образом, после сентябрьского роста спроса отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, это отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 150587 машин (+2,2%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 144 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в ноябре увеличился на 2,3% и составил 93158 машин.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».