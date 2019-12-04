KIA сертифицировала обновленный внедорожник Mohave для России

Компания KIA сертифицировала обновленный внедорожник KIA Mohave для российского рынка. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта. По предварительной информации, продажи обновленных машин начнутся не раньше марта 2020 года, пишет издание «Авторевю». Сборка обновленного KIA Mohave в скором времени должна начаться на калининградском заводе «Автотор», и уже стали известны его технические подробности.

Так, согласно ОТТС, Mohave по-прежнему будет иметь безальтернативный турбодизель V6 3.0, специально для российского рынка дефорсированный с 260 до 249 л.с. Максимальный крутящий момент – неизменные 549 Нм, а в паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат».

Новая передняя часть кузова увеличила габаритную длину на 5 см (4930 мм против 4880 до рестайлинга) при неизменной колесной базе 2895 мм, а в ширину прибавка составила лишь 5 мм (до 1920 мм). Что касается интерьера, среди прочих отличий от дореформенной версии – электроусилитель руля вместо гидравлического узла, а также новые 20-дюймовые колеса: до сих пор Mohave мог похвастать лишь 18-дюймовыми.

Mohave – самая возрастная модель в российской гамме KIA: внедорожник был представлен в 2008 году, а нынешний масштабный рестайлинг стал вторым по счету. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи внедорожников KIA Mohave на российском рынке составили 781 автомобиль (-26%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».