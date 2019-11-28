АВТОВАЗ купил долю GM в совместном предприятии GM-АВТОВАЗ

АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.

Как отметил президент и генеральный директор АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, в рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа.

Напомним, GM-АВТОВАЗ ведет свою историю с 27 июня 2001 года, когда представители General Motors, АВТОВАЗа и Европейского банка реконструкции и развития подписали генеральное рамочное соглашение о создании совместного предприятия. Общая сумма инвестиций в проект составила 338,2 млн долларов. В сентябре 2012 года Европейский банк реконструкции и развития вышел из состава акционеров GM-АВТОВАЗа, его акции выкупили компании «Дженерал Моторс» (в лице «Джи Эм Аусландзпроекте ГмбХ») и АВТОВАЗ, при этом доля каждого в уставном капитале СП выросла до 50%.

В сентябре 2002 года на GM-АВТОВАЗ было запущено производство и с конвейера сошел первый автомобиль Chevrolet Niva. С 2004-го по февраль 2008 года году на СП также выпускался седан С-класса Chevrolet Viva, которая базировалась на платформе Opel Astra T-3000 предыдущего поколения и была адаптирована для российского рынка.

В декабре 2018 года GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства на модель Chevrolet Niva, которое действует до декабря 2021 года с возможностью его продления. Производство автомобилей нового образца началось в январе 2019 года. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

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