Автомобили семейства LADA Granta в нынешнем году являются самыми популярными в России. По итогам ноября они разошлись тиражом в 12574 экземпляра, что на 5,6% меньше, чем год назад. Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи LADA Granta упали впервые в 2019 году.

С января по октябрь они показывали рост по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. К примеру, в апреле был достигнут максимальный объем реализации в нынешнем году (12652 шт.) и к тому же продемонстрирован 70%-ный рост. В ноябре показатель продаж тоже был довольно высок, но из-за высокой сравнительной базы (13324 реализованных автомобиля в ноябре 2018-го) было зафиксировано их падение.

Отметим также, что помимо Granta, в ноябре 2019 года снизилась реализация и остальных моделей LADA: Vesta (-12,1%), XRAY (-7,7%), Largus (-0,1%) и 4x4 (-5,7%).

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