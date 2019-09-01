АВТОСТАТ | КАМАЗ будет выпускать грузовые LCV

КАМАЗ будет выпускать грузовые LCV

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КАМАЗ будет выпускать грузовые LCV

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КАМАЗ планирует выпускать легкие коммерческие автомобили, рассчитывая составить достойную конкуренцию нынешнему лидеру рынка – «ГАЗели» от «Группы ГАЗ». Опытно-промышленное производство LCV может начаться на КАМАЗе в 2020 году, а серийное – в 2021 – 2022 гг., сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

Пока речь идет о грузовых версиях LCV, но не о пассажирских, они будут продаваться под брендом «КАМАЗ», уточнил газете «Ведомости» представитель автоконцерна. По его словам, проект разрабатывался несколько лет и миноритарный акционер КАМАЗа – немецкий Daimler в нем не участвовал.

Напомним, в настоящее время КАМАЗ выпускает широкую гамму грузовых автомобилей (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулем). КАМАЗ традиционно позиционируется на рынке грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счет новых моделей и семейств автомобилей – от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъемности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 тонн.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили камаз

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