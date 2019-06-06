Haval расширил центральный склад запчастей в России

Компания Haval расширила свой склад оригинальных запчастей и аксессуаров, расположенный в Подмосковье. Увеличение площадей и складского запаса ускорит логистику доставки запчастей для автомобилей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, возможности нового склада в кооперации с заводом в Тульской области позволяют обеспечить высокий уровень сервиса в каждом дилерском центре Haval. За год наполнение склада выросло на 150%. В следующем году компания планирует увеличить количество наименований запчастей еще на 50%.

Если при обращении в официальный сервисный центр нужной запчасти не окажется в наличии – ее можно заказать со склада в режиме 24/7 с возможностью доставки во все региональные центры России. Охват транспортной логистики – более 70 прямых, собственных маршрутов. Благодаря этому обслуживание автомобилей Haval по всей России значительно ускорится.

Напомним, на сегодняшний день дилерская сеть Haval насчитывает 76 официальных центров марки. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 10014 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России. Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».