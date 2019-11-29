Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» открыл в Краснодаре новый дилерский центр Lexus. Лексус - Краснодар Север стал шестым по счету автоцентром премиального бренда в портфеле компании, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

Новый дилерский центр представляет весь модельный ряд Lexus и оказывает услуги сервисного обслуживания с полным циклом ремонтных работ. Для клиентов также доступны услуги кредитования, страхования и трейд-ин.

Как отмечают в «КЛЮЧАВТО», открытие нового центра Lexus продиктовано высоким спросом на модели премиального бренда в Краснодарском крае, несмотря на довольно напряженную ситуацию на автомобильном рынке. Напомним, сотрудничество Lexus и «КЛЮЧАВТО» началось 12 лет назад. Тогда - в 2007 году - компания открыла первый не только в Краснодаре, но и во всем южнороссийском регионе, дилерский центр этого бренда. С тех пор были запущены автоцентры Lexus в других городах ЮФО: в Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Сочи и Новороссийске.

Полный список дилеров Lexus (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте Цена Авто в разделе «Дилеры».